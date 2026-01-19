На ВОТ ухудшается гуманитарная ситуация, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/n211536-gumanitarnaya-katastrofa-prevratilas-v-povsednevnuu-normu-na-vot-luganschiny-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованій Луганщині гуманітарна катастрофа перетворилася на повсякденну норму.

Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі зазначив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Зазначається, що заяви та повідомлення «органів влади» так званої «лнр» за минулий тиждень чітко окреслили три руйнівні тенденції окупаційного режиму:

відсутність опалення, медицини та зарплат вже більше не шокує, а лише фіксує сталі умови виживання цивільного населення;

реальність послідовно замінюють пропагандистськими конструкціями: замість лікарень — мобільні аптеки, замість відновлених міст — маніпулятивна статистика;

суспільство продовжують мілітаризувати, тепер під виглядом «олімпіад» та «грантів», вербуючи молодь для участі у війні.

Так, через аварії на мережах в окупованому Рубіжному із 2 січня відсутні світло та вода.

В окремих будинках, де раніше було опалення, батареї теж холодні. Із ремонтами загарбники не поспішають. Підвезення питної води здійснювалося лише двічі за майже три тижні, — зазначив Харченко.

Крім того, окупанти на два тижні зупинили пасажирські автобусні перевезення на території Троїцької громади.