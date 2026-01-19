Гуманитарная катастрофа превратилась в повседневную норму на ВОТ Луганщины — ОВАhttps://racurs.ua/n211536-gumanitarnaya-katastrofa-prevratilas-v-povsednevnuu-normu-na-vot-luganschiny-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині гуманітарна катастрофа перетворилася на повсякденну норму.
Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі зазначив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Зазначається, що заяви та повідомлення «органів влади» так званої «лнр» за минулий тиждень чітко окреслили три руйнівні тенденції окупаційного режиму:
- відсутність опалення, медицини та зарплат вже більше не шокує, а лише фіксує сталі умови виживання цивільного населення;
- реальність послідовно замінюють пропагандистськими конструкціями: замість лікарень — мобільні аптеки, замість відновлених міст — маніпулятивна статистика;
- суспільство продовжують мілітаризувати, тепер під виглядом «олімпіад» та «грантів», вербуючи молодь для участі у війні.
Так, через аварії на мережах в окупованому Рубіжному із 2 січня відсутні світло та вода.
В окремих будинках, де раніше було опалення, батареї теж холодні. Із ремонтами загарбники не поспішають. Підвезення питної води здійснювалося лише двічі за майже три тижні, — зазначив Харченко.
Крім того, окупанти на два тижні зупинили пасажирські автобусні перевезення на території Троїцької громади.
Всі муніципальні маршрути регулярних перевезень скасовані ніби через проведення технічного обслуговування транспортних засобів. Штучний колапс влаштований через небажання організувати технічне обслуговування почергово, — розповів очільник ОВА.