Оккупанты не смогли выполнить планы по мобилизации населения, фото: Durdom.in.ua

https://racurs.ua/n203155-rashisty-ne-smogli-vypolnit-zanijennye-plany-po-mobilizacii-na-vot-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують рекрутувати місцеве населення до лав зс рф, що є порушенням міжнародного права.

Втім, окупантам не вдалося виконати заявлені на 2024 рік плани. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що:

окупанти агітують укладати контракт своїх ідеологічних прихильників, або тиснуть на тих кому інкримінують різноманітні правопорушення;

при цьому ворог обіцяє не відправляти людей до лінії бойового зіткнення, але практика показує, що це брехня.

Та навіть такі методи не допомогли кремлю виконати занижені плани на 2024 рік у 10 тис. контрактників з поміж числа мешканців ТОТ. Особливо катастрофічною стала ситуація на ТОТ півдня (Херсонська та Запорізька області), де плани з мобілізації були зірвані на понад 50%, — розповіли у ЦНС.

У ЦНС закликають ігнорувати ініціативи ворога й надавати інформацію щодо окупаційних рекрутерів та розміщення штабів зс рф на ТОТ до відповідного анонімного чат-бота.