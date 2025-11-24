Новости
Жителей ВОТ призывают присоединиться к армии оккупантов, фото: MayDay.rocks

Предложения заключить контракт с российской армией начали печатать на платежках на ВОТ

24 ноя 2025, 15:43
999

Пропозиції укласти контракт з армією РФ і наступного дня вирушити до зони бойових дій стали друкувати на платіжках за комунальні послуги на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що друковані матеріали, які місцеві комунальники доставляють на адресу кожного абонента, сповнені пропаганди, яка закликає сплатити не тільки рахунки за ЖКП, а й «борг батьківщині».

Крім того, в ОВА повідомили, що щонайменше у п’яти тимчасово окупованих містах Луганщини ситуація із централізованим водопостачанням є критичною.

Мова йде про окуповані у 2014 році і забуті росією Алчевськ, Сорококине, Брянку, Кадіївку та Антрацит. Графіків подачі води загарбники не дотримуються — її необхідно очікувати по декілька діб. Подекуди — тижнів. Підвезення технічної води — мінімальне, — зазначили в ОВА.

Источник: Ракурс


