Рашисты усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, фото: Meduza

Мужчинам ВОТ Луганщины начали массово присылать повестки для «уточнения данных» — ОВА

17 ноя 2025, 12:57
Чоловіча частина населення тимчасово окупованої Луганщини почала масово отримувати повістки.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Окупанти застерігають, мовляв, вони ще не «бойові», а лише для «уточнення облікових даних». Проте надходять майже кожному, у тому числі тим, хто нещодавно був у військкоматі і оновлював облік, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вже відомо про декілька випадків, коли під час «уточнення даних» осіб змушували підписати контракт з російською армією.

Нещодавно в ОВА також повідомили, що рашисти також розпочали нову хвилю примусової мобілізації на ТОТ під прикриттям так званих «спеціальних зборів»:

Це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат при укладанні контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів в бюджетах регіонів рф. Заповнювати втрати збираються, перш за все, за рахунок захоплених територій.

Источник: Ракурс


