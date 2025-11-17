Ракурсhttps://racurs.ua/
Чоловіча частина населення тимчасово окупованої Луганщини почала масово отримувати повістки.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Окупанти застерігають, мовляв, вони ще не «бойові», а лише для «уточнення облікових даних». Проте надходять майже кожному, у тому числі тим, хто нещодавно був у військкоматі і оновлював облік, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що вже відомо про декілька випадків, коли під час «уточнення даних» осіб змушували підписати контракт з російською армією.
Нещодавно в ОВА також повідомили, що рашисти також розпочали нову хвилю примусової мобілізації на ТОТ під прикриттям так званих «спеціальних зборів»:
Це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат при укладанні контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів в бюджетах регіонів рф. Заповнювати втрати збираються, перш за все, за рахунок захоплених територій.