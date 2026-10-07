Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216686-rosiyany-namagalysya-granatou-zupynyty-ukrayinskogo-robota-video.html

Ракурс

У Катеринівці на Донеччині в ході операції «Вівальді» бійці підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади знищили російську піхоту за допомогою роботів.

Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.