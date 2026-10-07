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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Росіяни намагалися гранатою зупинити українського робота (ВІДЕО)

7 жов 2026, 21:42
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У Катеринівці на Донеччині в ході операції «Вівальді» бійці підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади знищили російську піхоту за допомогою роботів.

Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.

Пі*ари пішли зупиняти камікадзе Трійки гранатою впритул, а вже за секунду — самі розлетілися на шматки. Головні номінанти на премію Дарвіна — у відео з операції «Слива», — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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