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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Россияне пытались гранатой остановить украинского робота (ВИДЕО)

7 окт 2026, 21:42
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У Катеринівці на Донеччині в ході операції «Вівальді» бійці підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади знищили російську піхоту за допомогою роботів.

Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.

Пі*ари пішли зупиняти камікадзе Трійки гранатою впритул, а вже за секунду — самі розлетілися на шматки. Головні номінанти на премію Дарвіна — у відео з операції «Слива», — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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