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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Россияне пытались гранатой остановить украинского робота (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216686-rossiyane-pytalis-granatoy-ostanovit-ukrainskogo-robota-video.htmlРакурс
У Катеринівці на Донеччині в ході операції «Вівальді» бійці підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади знищили російську піхоту за допомогою роботів.
Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.
Пі*ари пішли зупиняти камікадзе Трійки гранатою впритул, а вже за секунду — самі розлетілися на шматки. Головні номінанти на премію Дарвіна — у відео з операції «Слива», — вказано в описі відео.