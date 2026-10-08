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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару у Прилуках, фото: ДСНС

У Прилуках зросла кількість загиблих внаслідок російського удару (ФОТО, ВІДЕО)

8 жов 2026, 09:35
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У Прилуках на Чернігівщині усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 жовтня, підтверджено загибель 22 людей, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще 54 людини, серед них семеро дітей, травмовано.

Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину, — зазначили у відомстві. — Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Наслідки російського ракетного удару у Прилуках, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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