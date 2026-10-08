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Наслідки російського ракетного удару у Прилуках, фото: ДСНС
У Прилуках зросла кількість загиблих внаслідок російського удару (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216692-u-prylukah-zrosla-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-foto-video.htmlРакурс
У Прилуках на Чернігівщині усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару.
Станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 жовтня, підтверджено загибель 22 людей, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще 54 людини, серед них семеро дітей, травмовано.
Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину, — зазначили у відомстві. — Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.