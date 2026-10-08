Росіяни за добу втратили 1 тис. 830 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216691-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-ponad-1-8-tys-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 547 тис. 780 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 830 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 399 танків;

25 тис. 502 бойові броньовані машини;

50 тис. 883 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 194 одиниці РСЗВ;

1 тис. 692 одиниці засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 890 наземних робототехнічних комплексів;

553 тис. 578 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 126 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

159 тис. 795 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 806 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаудари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 997 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 499 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 39 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога зазнали, зокрема, населені пункти Нескучне, Писарівка, Павлівка, Корчаківка, Велика Рибиця, Потапівка, Кореньок, Сопич Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління БпЛА, один район зосередження живої сили противника та три артилерійські системи ворога.