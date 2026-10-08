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Последствия российского ракетного удара в Прилуках, фото: ГСЧС
В Прилуках возросло число погибших в результате российского удара (ФОТО)https://racurs.ua/n216692-v-prilukah-vozroslo-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-foto.htmlРакурс
У Прилуках на Чернігівщині усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару.
Станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 жовтня, підтверджено загибель 22 людей, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще 54 людини, серед них семеро дітей, травмовано.
Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину, — зазначили у відомстві. — Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.