Последствия российского ракетного удара в Прилуках, фото: ГСЧС

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У Прилуках на Чернігівщині усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару.

Станом на ранок сьогоднішнього дня, 8 жовтня, підтверджено загибель 22 людей, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще 54 людини, серед них семеро дітей, травмовано.