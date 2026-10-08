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14 людей постраждали у Києві від початку доби — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n216701-14-ludey-postrajdaly-u-kyievi-vid-pochatku-doby-klychko.htmlРакурс
У Києві з початку сьогоднішньої доби, 8 жовтня, вже відомо про 14 постраждалих.
Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них — у тяжкому стані", — зазначив Кличко.
Сьогодні у Шевченківському районі сталося падіння уламків БпЛА, загорілися автівки. Згодом Кличко повідомив про повторне влучення. На місці працюють екстрені служби.
Прес-служба КМВА повідомляє. що в лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю.