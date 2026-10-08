Російські загарбники продовжують атакувати Київ, фото: «Моя Оболонь»

https://racurs.ua/ua/n216701-14-ludey-postrajdaly-u-kyievi-vid-pochatku-doby-klychko.html

Ракурс

У Києві з початку сьогоднішньої доби, 8 жовтня, вже відомо про 14 постраждалих.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них — у тяжкому стані", — зазначив Кличко.

Сьогодні у Шевченківському районі сталося падіння уламків БпЛА, загорілися автівки. Згодом Кличко повідомив про повторне влучення. На місці працюють екстрені служби.

Прес-служба КМВА повідомляє. що в лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю.