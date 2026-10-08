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Ракурс
Російські загарбники продовжують атакувати Київ, фото: «Моя Оболонь»

14 людей постраждали у Києві від початку доби — Кличко

8 жов 2026, 14:20
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У Києві з початку сьогоднішньої доби, 8 жовтня, вже відомо про 14 постраждалих.

Троє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них — у тяжкому стані", — зазначив Кличко.

Сьогодні у Шевченківському районі сталося падіння уламків БпЛА, загорілися автівки. Згодом Кличко повідомив про повторне влучення. На місці працюють екстрені служби.

Прес-служба КМВА повідомляє. що в лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю.

Джерело: Ракурс


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