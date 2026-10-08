Сили оборони рекордними темпами знищують окупантів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216700-syly-oborony-rekordnymy-tempamy-znyschuut-okupantiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) «Азов» українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 — ліквідовано. Тут зафіксовано одні з найвищих добових показників втрат противника, — розповіли у Генштабі.
У Генштабі зазначають, що це один із прикладів того, як Сили оборони нарощують ефективність своїх дій:
Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських окупантів становлять близько 1 млн 547 тис. 780 осіб.