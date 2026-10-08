Силы обороны наращивают эффективность своих действий, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216700-sily-oborony-rekordnymi-tempami-unichtojaut-okkupantov-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) «Азов» українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 — ліквідовано. Тут зафіксовано одні з найвищих добових показників втрат противника, — розповіли у Генштабі.

У Генштабі зазначають, що це один із прикладів того, як Сили оборони нарощують ефективність своїх дій:

Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських окупантів становлять близько 1 млн 547 тис. 780 осіб.