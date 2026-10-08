Поражён нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» — Генштабhttps://racurs.ua/n216702-porajen-neftepererabatyvauschiy-kompleks-gazprom-neftehim-salavat-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України сьогодні, 8 жовтня, уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Салаваті Республіки Башкортостан (РФ).
На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«Газпром нефтехим Салават» — один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів рф. Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії, — розповіли у Генштабі.
Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.
Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації, — наголошують у Генштабі.
Раніше сьогодні відео повітряної атаки на Салават з’явилися у соцмережах.