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Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки погиб человек (ФОТО)

30 окт 2026, 10:06
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

Внаслідок нічної атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Також у районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях;
  • у Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях — горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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