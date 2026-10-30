Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217131-v-kieve-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

Внаслідок нічної атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки: