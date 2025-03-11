В Офисе президента рассказали о результатах встречи в Джидде

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В Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США, фото: Офис президента
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У Саудівській Аравії сьогодні, 11 березня, пройшла зустріч делегацій України та США.
Україна погодилася прийняти пропозиції США щодо запровадження 30-денного припинення вогню. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що США доведуть до відома росії, що «взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.
Крім того:
- Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні;
- президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України;
- делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками росії. Українська делегація наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.
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