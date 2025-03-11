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Ракурс
В Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США, фото: Офис президента

В Офисе президента рассказали о результатах встречи в Джидде

11 мар 2025, 20:40
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У Саудівській Аравії сьогодні, 11 березня, пройшла зустріч делегацій України та США.

Україна погодилася прийняти пропозиції США щодо запровадження 30-денного припинення вогню. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що США доведуть до відома росії, що «взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Крім того:

  • Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні;
  • президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України;
  • делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками росії. Українська делегація наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Источник: Ракурс


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