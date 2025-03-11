В Ивано-Франковске раздались взрывы — погиб человек

Два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, фото: firtka.if.ua

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В Івано-Франківську сьогодні, 11 березня, ввечері пролунали поблизу залізничного вокзалу пролунали два вибухи.

Згодом прес-служба «Укрзалізниці» у своєму Telegram-каналі повідомила, що вибухи сталися поза межами вокзалу.

На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком, — зазначили у компанії.

Т. в. о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук в ефірі «Ми-Україна» розповів, що встановлено одного загиблого та трьох поранених внаслідок вибуху невстановленого предмета на вулиці Привокзальна. Також пролунав ще один вибух.

На цю мить також прозвучав другий вибух по Привокзальній. По прибутті до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі невстановленого предмета з подальшим горінням. Площа горіння — 400 квадратів, — розповів він.

Кушнірук зазначив, що на місці вибуху врятовано чотири особи з заблокованих квартир восьмого та дев’ятого поверхів.

Прес-служба поліції Івано-Франківської області на своїй Фейсбук-сторінці інформує, що повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальній надійшли на лінію «102» близько 18.30.

Вибухи пролунали біля багатоквартирних будинків.