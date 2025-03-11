Суд ограничил Порошенко срок ознакомления с «угольным делом» до 15 апреля

Петр Порошенко, фото: Mikhail Palinchak/Flickr

https://racurs.ua/n204709-sud-ogranichil-poroshenko-srok-oznakomleniya-s-ugolnym-delom-do-15-aprelya.html

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Печерський райсуд Києва обмежив п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку терміни ознайомлення зі справою за підозрою у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій — до 15 квітня 2025 року.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба ДБР.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року, — розповіли у ДБР.

У відомстві зазначили, що тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва російської федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», — зазначили у ДБР.

Захист Порошенка стверджує, що активізація «вугільної справи» є свідченням підготовки до виборів, повідомляє прес-служба «Євросолідарності».

Влада готується до виборів і планує усунути лідера опозиції Петра Порошенка з політичного процесу через активізацію так званої «вугільної справи», — заявив після засідання суду адвокат Ілля Новіков.

Новіков згодом на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що ДБР у своєму клопотанні просило суд обмежити термін ознайомлення 31 березня. Також він звернув увагу на час появи відповідного відео від ДБР: