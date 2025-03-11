Трамп снова призвал Канаду стать «51-м штатом» и ввел дополнительные пошлины

Трамп снова призвал Канаду стать «51-м штатом» и ввел дополнительные пошлиныhttps://racurs.ua/n204708-tramp-snova-prizval-kanadu-stat-51-m-shtatom-i-vvel-dopolnitelnye-poshliny.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social оголосив, що запроваджує додаткові тарифи у розмірі 25% на сталь та алюміній з Канади.
За його словами, нові тарифи запроваджуються у відповідь на запровадження провінцією Онтаріо мит на постачання електроенергії до США у розмірі 25%. Тож тепер тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади складуть 50%.
Крім того, Трамп пообіцяв, що 2 квітня введе тарифи на імпорт автомобілів з Канади. За його словами, це «назавжди закриє бізнес з виробництва автомобілів у Канаді».
Трамп також вкотре закликав Канаду стати «51-м штатом США».
Це призведе до зникнення усіх тарифів, — заявив він.
Також Трамп пообіцяв, що канадці в разі вступу до США зможуть зберегти свій гімн:
Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне, і ми матимемо найбезпечнішу і найкрасивішу націю у світі — і ваш блискучий гімн «О, Канадо» продовжуватиме звучати, але тепер він представлятиме велику і могутню державу в складі найвеличнішої нації, яку коли-небудь бачив світ!