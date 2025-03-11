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Ракурс
Дональд Трамп, фото: GoodFon

Трамп знову закликав Канаду стати «51-м штатом» та запровадив додаткові мита

11 бер 2025, 19:02
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Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social оголосив, що запроваджує додаткові тарифи у розмірі 25% на сталь та алюміній з Канади.

За його словами, нові тарифи запроваджуються у відповідь на запровадження провінцією Онтаріо мит на постачання електроенергії до США у розмірі 25%. Тож тепер тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади складуть 50%.

Крім того, Трамп пообіцяв, що 2 квітня введе тарифи на імпорт автомобілів з Канади. За його словами, це «назавжди закриє бізнес з виробництва автомобілів у Канаді».

Трамп також вкотре закликав Канаду стати «51-м штатом США».

Це призведе до зникнення усіх тарифів, — заявив він.

Також Трамп пообіцяв, що канадці в разі вступу до США зможуть зберегти свій гімн:

Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне, і ми матимемо найбезпечнішу і найкрасивішу націю у світі — і ваш блискучий гімн «О, Канадо» продовжуватиме звучати, але тепер він представлятиме велику і могутню державу в складі найвеличнішої нації, яку коли-небудь бачив світ!

Джерело: Ракурс


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