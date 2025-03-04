Трюдо заявил о торговой войне Канады и США после введения Трампом новых тарифов

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Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що США розпочали торговельну війну проти Канади після введення мит, також звинуватив Штати в бажанні анексувати його країну.

У відповідь Канада ввела мита на понад 155 млрд дол. американських товарів.

Це американські пиво, вино, бурбон, побутова техніка та апельсиновий сік. Премʼєр Трюдо вважає, що Дональд Трамп розпочав торговельну війну і це «дурний вчинок».

Канада оскаржуватиме мита США через СОТ і USMCA. Якщо мита США збережуться, Канада, також, розгляне нетарифні заходи. Немає абсолютно ніякого виправдання або необхідності в них. Канада введе 25% мита на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів. Наші мита залишаться чинними доти, доки не буде скасовано мита США, — заявив Трюдо.

Нагадуємо, що набули чинності нові мита, запроваджені адміністрацією президента США. Вашингтон встановив 25-відсоткові мита на імпорт товарів із Канади та Мексики, а на енергоресурси з Канади — на рівні 10%.

Загалом Трамп встиг запровадити вже такі тарифи:

25% тарифів на всі товари з Мексики

20% на багато товарів з КНР

10% на енергоресурси з Канади

25% на всі інші товари з Канади.

На черзі також тарифи проти країн Європи, які також дадуть потужну відповідь.

На фоні цього фондовий ринок США (з 20 січня) втратив уже 3,5 трлн дол, а ціни на нафту опустились до 70 дол (55 дол. російська нафта), бо торгівля стає дорожчою і світова економіка страждає, через що знижується попит на нафту та інвестиції.

Також Китай у відповідь на нові тарифи США оголосив про підвищення з 10 березня на 10−15% імпортних зборів, що охоплюють низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів, і встановив обмеження, зокрема експортні, для 25 американських компаній.

Мексика оголосить про нові мита наприкінці тижня. Імовірно, країна сподівається на деескалацію ситуації. Звинувачення Трампа в тому, що Мексика нібито не робить достатньо для боротьби з контрабандою наркотиків, у країні вважають наклепом.