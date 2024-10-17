Збій стався у додатку «Резерв+», фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n200334-u-rezerv-stavsya-zbiy-korystuvacham-daly-vidstrochku-do-kincya-mobilizaciyi.html

Ракурс

У додатку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+" у деяких користувачів помилково з’явилася «Відстрочка до завершення мобілізації».

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Відповідні повідомлення сьогодні, 17 жовтня, почали з’являтися у соцмережах.

Причиною цього стада помилка у системі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Друзі, ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну, — зазначила вона.

Черногоренко наголошує - цей випадок стосується лише вашого статусу, дані у реєстрі «Оберіг» не змінювались.