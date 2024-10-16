Зловмисники використали Telegram для розсилання шкідливих програм, фото: The Blue Diamond Gallery

https://racurs.ua/ua/n200304-shkidlyvi-programy-rozsylaly-nibyto-vid-bota-tehpidtrymky-rezervu-dsszzi.html

Ракурс

У месенджері Telegram зловмисники використали нібито бота технічної підтримки додатка для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+" для розсилання шкідливих програм.

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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що:

під виглядом Telegram-бота створено обліковий запис @reserveplusbot, котрий імітує технічну підтримку застосунку «Резерв+";

через обліковий запис @reserveplusbot зафіксовано поширення повідомлень щодо необхідності встановлення «спеціального програмного забезпечення» з прикріпленим архівом «RESERVPLUS.zip»;

цей архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів.

Деталі інциденту з’ясовуються. Урядовою командою реагування CERT-UA CERT-UA вжито заходів для мінімізації загрози.

У ДССЗЗІ зазначають, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки «Резерв+".