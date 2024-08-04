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Рашисти поширюють фейковий «Резерв+», фото:
Рашисти поширюють підробки додатку «Резерв+", щоб збирати персональні дані українців — Мінцифриhttps://racurs.ua/ua/n197977-rashysty-poshyruut-pidrobky-dodatku-rezerv-schob-zbyraty-personalni-dani-ukrayinciv-mincyfry.htmlРакурс
Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як додаток «Резерв+", і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.
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Про це сьогодні, 4 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту, — зазначила вона.
- Чиновниця закликала українців бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите: користуватися тільки офіційним сайтом «Резерв+" - reserveplus.mod.gov.ua;
- не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо;
- при завантаженні застосунку обов’язково перевіряти, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
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