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Ракурс
Рашисти поширюють фейковий «Резерв+», фото:

Рашисти поширюють підробки додатку «Резерв+", щоб збирати персональні дані українців — Мінцифри

4 сер 2024, 20:30
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Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як додаток «Резерв+", і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.


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Про це сьогодні, 4 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту, — зазначила вона.

  • Чиновниця закликала українців бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите: користуватися тільки офіційним сайтом «Резерв+" - reserveplus.mod.gov.ua;
  • не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо;
  • при завантаженні застосунку обов’язково перевіряти, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Джерело: Ракурс


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