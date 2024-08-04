Рашисти поширюють фейковий «Резерв+», фото:

https://racurs.ua/ua/n197977-rashysty-poshyruut-pidrobky-dodatku-rezerv-schob-zbyraty-personalni-dani-ukrayinciv-mincyfry.html

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Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як додаток «Резерв+", і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.

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Про це сьогодні, 4 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту, — зазначила вона.