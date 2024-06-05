В Україні з 18 травня запрацював додаток «Резерв+», фото: «Волинь 24»

https://racurs.ua/ua/n196036-pislya-onovlennya-danyh-u-rezerv-ludynu-vse-sche-mojut-dostavyty-do-tck-minoborony.html

Ракурс

Після оновлення даних у додатку «Резерв+" людину у певних випадках все ще можуть примусово доставити до Територіального центру комплектування.

.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє УНІАН.

Черногоренко наголосила, що є два окремі «кейси», котрі стосуються оновлення даних військовозобов’язаних:

застосунок Резерв+ реалізує можливість оновити свої дані згідно вимог мобілізаційного закону — це пошта, телефон, фактичне місце проживання,

щодо загального військового обліку, оновлення даних людини, оновлення її військово-облікової спеціальності тощо — наразі триває робота над реалізацією відповідного функціоналу, щоб можна було оновити й інші дані, які є по людині в ТЦК та СП, онлайн, не здійснюючи фізичного візиту до ТЦК та СП.

Тому, пояснює Черногоренко, поки цього функціоналу нема, не виключені випадки, що представники ТЦК можуть відвести людину на оновлення даних, при тому що вона актуалізувала інформацію у застосунку «Резерв+".

Черногоренко зазначає, що відповідний функціонал буде реалізовано вже в червні і після цього можна буде через звернення в «Резерв+" оновити всі інші дані.

Потрібно розуміти, які підстави для такого примусового оновлення даних. Тому треба розбиратися в кожному такому конкретному випадку, — наголосила вона. — Я можу сказати лише одне, що «Резерв+" надає можливість закрити своє зобов’язання або здійснити своє зобов’язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних.

Вона нагадала, що є інше зобов’язання — щодо звичайного класичного військового обліку по людині, по даних що знаходяться у ТЦК та СП.

По цим кейсам треба окремо розбиратися з кожним. Я думаю, як тільки в нас буде реалізована можливість виправити або уточнити дані, актуалізувати всі дані через Резерв+, то таких ситуацій не буде взагалі, — додала Черногоренко.

Вона також нагадала, що 18 червня у застосунку запускають QR-код, що дасть можливість завантажити кожному свій електронний військово-обліковий документ, який будуть зобов’язані приймати всі посадові особи та органи України.

Джерело: УНІАН