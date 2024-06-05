В Україні продовжуються екстрені відключення електроенергії, фото: Sarah Barker

https://racurs.ua/ua/n196035-avariyni-vidkluchennya-elektroenergiyi-zaprovadyly-u-12-oblastyah-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 5 червня, з 20.40 через перевищення лімітів споживання застосовано аварійні відключення електроенергії у низці регіонів.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Аварійні відключення застосовано у загалом 12 областях:

Харківській;

Сумській;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Івано-Франківській;

Рівненській;

Волинській;

Львівській;

Одеській;

Запорізькій;

Кіровоградській.

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, — наголошують в «Укренерго». — Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

У прес-службі «Волиньобленерго» наголошують, що спрогнозувати тривалість аварійних відключень неможливо — вони запроваджуються для підприємств і населення негайно та без попередження і тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго»".

Зазначається, що кожна черга таких відключень — це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти, а не конкретні адреси споживачів.