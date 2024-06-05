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В Україні продовжуються екстрені відключення електроенергії, фото: Sarah Barker

Аварійні відключення електроенергії запровадили у 12 областях — Укренерго

5 чер 2024, 22:12
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В Україні сьогодні, 5 червня, з 20.40 через перевищення лімітів споживання застосовано аварійні відключення електроенергії у низці регіонів.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Аварійні відключення застосовано у загалом 12 областях:

  • Харківській;
  • Сумській;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Івано-Франківській;
  • Рівненській;
  • Волинській;
  • Львівській;
  • Одеській;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській.

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, — наголошують в «Укренерго». — Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

У прес-службі «Волиньобленерго» наголошують, що спрогнозувати тривалість аварійних відключень неможливо — вони запроваджуються для підприємств і населення негайно та без попередження і тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго»".

Зазначається, що кожна черга таких відключень — це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти, а не конкретні адреси споживачів.

Джерело: Ракурс


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