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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Вікіпедія»

Чому у Києві більше відключень електроенергії, пояснили у Yasno

5 чер 2024, 20:13
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У Києві спостерігається більше відключень електроенергії, ніж в інших регіонах.


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Причина цього полягає у великій кількості критичної інфраструктури, на котру передусім виділяється наявна електроенергія. Про це сьогодні, 5 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом, — наголосив він.

Коваленко зазначив, що ситуація з генерацією в Україні наразі залишається без змін — з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії.

Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то Укренерго буде вводити екстрені обмеження, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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