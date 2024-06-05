Чому у Києві більше відключень електроенергії, пояснили у Yasnohttps://racurs.ua/ua/n196030-chomu-u-kyievi-bilshe-vidkluchen-poyasnyly-u-yasno.htmlРакурс
У Києві спостерігається більше відключень електроенергії, ніж в інших регіонах.
Причина цього полягає у великій кількості критичної інфраструктури, на котру передусім виділяється наявна електроенергія. Про це сьогодні, 5 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом, — наголосив він.
Коваленко зазначив, що ситуація з генерацією в Україні наразі залишається без змін — з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії.
Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то Укренерго буде вводити екстрені обмеження, — зазначив він.