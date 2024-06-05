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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Википедия»

Почему в Киеве больше отключений электроэнергии, объяснили в Yasno

5 июн 2024, 20:13
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У Києві спостерігається більше відключень електроенергії, ніж в інших регіонах.


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Причина цього полягає у великій кількості критичної інфраструктури, на котру передусім виділяється наявна електроенергія. Про це сьогодні, 5 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом, — наголосив він.

Коваленко зазначив, що ситуація з генерацією в Україні наразі залишається без змін — з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії.

Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то Укренерго буде вводити екстрені обмеження, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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