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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: publicdomainpictures.net

Отключения электроэнергии 6 июня будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнерго

5 июн 2024, 19:06
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В Україні завтра, 6 червня, ліміти на споживання електроенергії для кожної області діятимуть впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.


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Причиною є прогнозований дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, — зазначають в «Укренерго». — При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Источник: Ракурс


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