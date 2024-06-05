В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/n196028-otklucheniya-elektroenergii-6-iunya-budut-deystvovat-na-protyajenii-vseh-sutok-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 6 червня, ліміти на споживання електроенергії для кожної області діятимуть впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.

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Причиною є прогнозований дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».