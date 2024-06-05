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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: publicdomainpictures.net

Відключення електроенергії 6 червня будуть діяти впродовж усієї доби — Укренерго

5 чер 2024, 19:06
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В Україні завтра, 6 червня, ліміти на споживання електроенергії для кожної області діятимуть впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00.


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Причиною є прогнозований дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, — зазначають в «Укренерго». — При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Джерело: Ракурс


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