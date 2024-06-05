Імператорський пінгвін завітав на станцію «Академік Вернадський», фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n196034-imperatorskyy-pingvin-vpershe-za-kilka-rokiv-vidvidav-ukrayinskyh-polyarnykiv-foto.html

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До українських полярників на станцію «Академік Вернадський» вперше за кілька років прийшов імператорський пінгвін.

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Відповідні фото сьогодні, 5 червня, опубліковані на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

За словами наших біологів, він ще зовсім молодий, адже має сіре забарвлення на деяких частинах голови, — зазначають у НАНУ. — Такий візит став сюрпризом, бо імператорські пінгвіни не гніздують в районі «Вернадського», а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від нас.

Зазначається, що цей вид унікальний тим, що заходить найдалі на південь (до кількасот кілометрів вглиб континенту) та розмножується антарктичною зимою — коли темно й дуже холодно. Також це найбільші пінгвіни на планеті — їхній зріст може сягати 120 см, а вага 50 кг.