Сніг на станції «Академік Вернадський», фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n176498-pingviny-hodyat-dahom-stanciu-akademik-vernadskyy-zasypalo-snigom-foto.html

Ракурс

В Антарктиді біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» випала рекордна кількість снігу.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум. Водночас деякі замети біля «Вернадського» сягають 6 м, а на острові, де розташована станція, є й замети до 10 м.

І це при тому, що зафіксовані в грудні 2021-го 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 м 2016 року, — наголошується в повідомленні.

Зазвичай же максимальна річна висота снігового покриву біля станції не перевищувала два метри.

Оскільки тут переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів, — зазначають у НАНЦ.

Зокрема, офісну частину «Вернадського» (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна не обходити будівлю, а просто перейти по даху. Цей маршрут, зокрема, вже освоїли деякі пінгвіни.

Вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима у цьому районі Антарктиди стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2°. Тепла зима призводить до утримання більшої кількості вологи в атмосфері, що призводить до інтенсивніших опадів".