Іран вперше визнав передачу своїх дронів росіїhttps://racurs.ua/ua/n176497-iran-vpershe-vyznav-peredachu-svoyih-droniv-rosiyi.htmlРакурс
Іран вперше визнав постачання своїх безпілотників росії, проте нібито в невеликій кількості й за кілька місяців до початку війни.
Про це заявив очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє офіційне іранське агентство IRNA.
Ми надали росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні, — запевняє міністр.
Водночас очільник МЗС Ірану стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.
Якщо (Київ — ред.) має документи, які підтверджують, що росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими, — запевняє Абдоллахіян.
Також він заявив, що іранська військова та політична делегація нібито два тижні тому за попередньою домовленістю з Києвом вирушила до «європейської країни», щоб зустрітися з представниками України, які мали передати докази застосування іранських дронів росією.
Іранський міністр стверджує, що ця зустріч не відбулася через «тиск США та Німеччини».
Нагадаємо, перший іранський дрон-камікадзе Shahed-136 був збитий у Куп’янську на Харківщині 13 вересня. Станом на 23 жовтня було знищено вже 273 таких БПЛА.
Джерело: IRNA