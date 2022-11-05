Іранські безпілотники, які росія видає за свої, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n176497-iran-vpershe-vyznav-peredachu-svoyih-droniv-rosiyi.html

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Іран вперше визнав постачання своїх безпілотників росії, проте нібито в невеликій кількості й за кілька місяців до початку війни.

Про це заявив очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє офіційне іранське агентство IRNA.

Ми надали росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні, — запевняє міністр.

Водночас очільник МЗС Ірану стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

Якщо (Київ — ред.) має документи, які підтверджують, що росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими, — запевняє Абдоллахіян.

Також він заявив, що іранська військова та політична делегація нібито два тижні тому за попередньою домовленістю з Києвом вирушила до «європейської країни», щоб зустрітися з представниками України, які мали передати докази застосування іранських дронів росією.

Іранський міністр стверджує, що ця зустріч не відбулася через «тиск США та Німеччини».

Нагадаємо, перший іранський дрон-камікадзе Shahed-136 був збитий у Куп’янську на Харківщині 13 вересня. Станом на 23 жовтня було знищено вже 273 таких БПЛА.

Джерело: IRNA