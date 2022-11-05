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Ракурс
Знищення бліндажу окупантів, скріншот відео

Братська могила окупантів — прикордонники знищили бліндаж рашистів (ВІДЕО)

5 лис 2022, 11:40
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Захисники України на Донецькому напрямку знищили бліндаж із окупантами.





Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Держприкордонслужби України.

Зазначається, що скупчення російської піхоти та їх укріплення виявила прикордонна аеророзвідка, після чого за справу взялися мінометні розрахунки ДПСУ. Осколково-фугасними мінами ворога було знищено прямо у бліндажі.

Братська могила окупантів у бліндажі, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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