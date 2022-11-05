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Знищення бліндажу окупантів, скріншот відео
Братська могила окупантів — прикордонники знищили бліндаж рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176496-bratska-mogyla-okupantiv-prykordonnyky-znyschyly-blindaj-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України на Донецькому напрямку знищили бліндаж із окупантами.
Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Держприкордонслужби України.
Зазначається, що скупчення російської піхоти та їх укріплення виявила прикордонна аеророзвідка, після чого за справу взялися мінометні розрахунки ДПСУ. Осколково-фугасними мінами ворога було знищено прямо у бліндажі.
Братська могила окупантів у бліндажі, — вказано в описі відео.
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