Знищення бліндажу окупантів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n176496-bratska-mogyla-okupantiv-prykordonnyky-znyschyly-blindaj-rashystiv-video.html

Ракурс

Захисники України на Донецькому напрямку знищили бліндаж із окупантами.

Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Держприкордонслужби України.

Зазначається, що скупчення російської піхоти та їх укріплення виявила прикордонна аеророзвідка, після чого за справу взялися мінометні розрахунки ДПСУ. Осколково-фугасними мінами ворога було знищено прямо у бліндажі.