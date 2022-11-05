У росії згорів нічний клуб «Полігон», фото: YandexMaps

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У російському місті Кострома після масової бійки згорів нічний клуб «Полігон».

В результаті загинули щонайменше 15 людей, ще близько 60 звернулися за допомогою до медиків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що причиною займання міг стати постріл із сигнального пістолета чи ракетниці, який здійснив у бік опонента один із учасників бійки, після чого сам втік.

За іншою версією, пожежа сталася через те, що на танцполі почали запускати феєрверк на честь дня народження одного з відвідувачів. Майже одразу після запуску піротехніки на винуватця накинулися кілька людей, але вогонь уже почав поширюватися.

Вогонь розповсюдився на площу близько 3,5 тис. квадратних метрів, у результаті чого в будівлі впав дах. За інформацією ЗМІ, частина евакуаційних виходів з будівлі була перекрита, пожежникам довелося їх вибивати, щоб вивести людей. Всього з будівлі евакуювали 250 осіб.

Нагадаємо, в середині жовтня на одному з військових полігонів у рф стався масовий розстріл мобілізованих росіян.