У російських ТГ-каналах оприлюднили фото з наслідками розстрілу на полігоні мобілізованих до зс рф

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У російських телеграм-каналах оприлюднили фото з наслідками розстрілу мобілізованих до армії рф військовослужбовців на полігоні в селі Солоті Валуйського району Бєлгородської області. Цей полігон розміщений за 20 км від кордону з Україною.

За офіційними даними, там 15 жовтня були вбиті 11 чоловіків, за неофіційними — до 22.

На світлинах видно, як на стрільбищі неподалік одне від одного лежать тіла близько десятка військових, ще деякі — на певній відстані. Пораненим намагаються надати допомогу.

Міноборони рф заявило про загибель 11 добровольців, натомість видання Sota з посиланням на очевидця того, що сталося, пише про 22 загиблих і 16 поранених.

Російське міноборони заявило, що у суботу під час занять з вогневої підготовки за участю добровольців двоє громадян «однієї з країн СНД» відкрили вогонь за особовим складом. Ті, що стріляли, згідно з версією Міноборони, були вбиті.

Джерело Sota стверджує, що стрільців було троє й одному з них нібито вдалося втекти. За неофіційними даними, вбивство сталося у першій половині дня, але міноборони оголосило про нього лише ввечері.

У мережі також з’явилося фото довідки міноборони рф, виданої 11 жовтня рядовому Амізонду Ехсону Тоджіддіну про те, що він проходить службу у військовій частині 02511 у селищі Кам’янка Ленінградської області. Російські «патріотичні» телеграм-канали пишуть, що ті, що стріляли, імовірно, були уродженцями Таджикистану.

Офіційно це не підтверджено. У вересні влада вирішила надавати російське громадянство в спрощеному порядку іноземцям, які уклали контракт на службу в збройних силах рф.

Російські офіційні джерела стверджують, що стався теракт. Слідчий комітет рф повідомив про порушення кримінальної справи опівдні в неділю, не уточнюючи статті КК. За інформацією «Комерсанта», відомство порушило справу за статтею «Вбивство», але стаття про теракт може додатись.

На полігоні в Солоті перебуває багато мобілізованих із Брянської області — і раніше вони скаржилися на проблеми. Зі слів співрозмовника Sota, який був присутній на стрільбищі під час вбивства, випливає, що мешканці Брянської області є і серед постраждалих.

На початку жовтня Sota писала, що 100 сто мобілізованих жителів Брянської області з полігону у Солоті відмовляються їхати в Україну, попри погрози з боку начальства. Стверджувалося, що їх хочуть відправити у наступ на втрачений росіянами на початку жовтня Лиман.

15 жовтня було опубліковано відеозвернення до путіна семи жінок із міста Фокіно Брянської області, родичі яких було мобілізовано і, за їхніми словами, без підготовки відправлено на передову — хоча вони «підписувалися» не на це, а на захист «своєї Брянської області».

У відеозверненні згадуються і офіцери з військової частини в Солоті, які, як випливає зі слів однієї з жінок, загрожують мобілізованою кримінальною відповідальністю за відмову «бути гарматним м’ясом».