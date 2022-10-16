Мобілізовані обстріляли окупантів на полігоні під бєлгородом, багато загиблих. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n175811-mobilizovani-obstrilyaly-okupantiv-na-poligoni-pid-bielgorodom-bagato-zagyblyh.html

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Стрілянина в одній із військових частин бєлгородської області росії сталася у суботу, 15 жовтня.

Постріли лунали в одній із військових частин. На полігоні Західного військового округу в білгородській області двоє громадян однієї з країн СНД здійснили «терористичний акт». На заняттях із добровольцями «терористи» обстріляли особовий склад підрозділу. Таку офіційну заяву зробили в міністерстві оборони росії.

Зазначається, що внаслідок стрілянини 11 осіб загинули, 15 постраждали. Повідомляється, що двоє стрільців знищені вогнем у відповідь.

Однак, як повідомляють Telegram-канал Baza та Sota, загиблих може бути більше. Пишуть про 22 «двохсотих» та 16 поранених. При цьому стріляли нібито троє мобілізованих, двоє з яких були вбиті на місці, а один втік.

За деякими даними, стрілянину з кулеметів відкрили таджики. Конфлікт на полігоні стався на ґрунті релігії.

Також повідомляється, що на цьому полігоні раніше знаходилося понад 100 осіб із брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на бойові позиції.

Нагадаємо, раніше у бєлгородській області мобілізовані росіяни скаржилися, що їм видали зброю, але не приписали до частини, і що вони тиждень жили «у скотарських умовах», самі собі купуючи їжу.

Джерела: Sota, Telegram-канал Baza