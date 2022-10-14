путін назвав строки завершення часткової мобілізації. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n175768-putin-nazvav-stroky-zavershennya-mobilizaciyi-v-rosiyi.html

Ракурс

Часткова мобілізація з російській федерації завершиться вже найближчими тижнями.

Починаючи з 21 вересня російським комісарам вдалося упіймати вже 222 тис. громадян рф, яких відправлять гинути на фронт. За два тижні до лав російської армії наберуть необхідні для кремля 300 тис. осіб. Про це 14 жовтня російський президент володимир путін заявив на прес-конференції в Астані (Казахстан).

При цьому диктатор заявив, що так звана часткова мобілізація завершується, а загальної мобілізації оголошувати нібито не збираються.

Нічого додатково не планується. Жодних пропозицій від Міноборони з цього приводу не надходило, і в найближчому майбутньому я щось не бачу необхідності, — зазначив воєнний злочинець.

Також путін додав, що хаос із мобілізацією пов’язаний зі старими формами обліку.

Тим часом у росії тривають облави на чоловіків, масово повістки роздають у москві та санкт-петербурзі. А в мережі з’явилося відео, як комісари принесли повістку навіть пілоту літака. Один із пілотів не з’явився за викликом у військкомат, тому за ним прийшли прямо під час посадки на рейс.

Нагадаємо, фахівці Американського інституту підприємництва вважають, що оголошена путіним мобілізація в росії матиме величезні наслідки для економіки рф — вона спричинить відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях, і в москви немає плану дій на цей випадок.