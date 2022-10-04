Мобілізація ще сильніше підірве економіку росії — Politico

https://racurs.ua/ua/n175404-mobilizaciya-sche-sylnishe-pidirve-ekonomiku-rosiyi-politico.html

Ракурс

Безладна мобілізація, оголошена воєнним злочинцем президентом росії володимиром путіним, матиме величезні наслідки для економіки рф — вона спричинить відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях, і в москви немає плану дій на цей випадок.

Про це заявила представник Американського інституту підприємництва Елізабет Броу, пише Politico.

Нині, чим більше чоловіків кремль намагається мобілізувати, тим більше представників чоловічої статі покидає країну. Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тис. резервістів, але з часу його заяви близько 360 тис. осіб вже виїхали до сусідніх Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.

Чоловіки працездатного віку, які зараз залишають росію, — є величезною втратою для армії рф, пише Politico. Але і мобілізація, і від’їзд такої кількості чоловіків, принаймні не меншої, ніж призовники, створять іншу проблему — відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях. Броу вказує, що у москви немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну. Для порівняння Швеція і Фінляндія — вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.

Нагадаємо, Пентагон вважає, що українським силам наразі вдається досягати своїх стратегічних цілей — вести контрнаступальні дії на Харківському, Донбаському й Херсонському напрямках. Видання Reuters називає останні успіхи Збройних сил України «найбільшим проривом на півдні з початку війни». Про звільнення низки населених пунктів вздовж стратегічної річки Дніпро повідомили і українські чиновники. Зокрема депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив про деокупації Осокорівки, Михайлівки, Хрещенівки та Золотої Балки.