Акції Tesla втратили 9% після заяв Ілона Маска про війну — що він наговорив

https://racurs.ua/ua/n175403-akciyi-tesla-vtratyly-9-pislya-zayav-ilona-maska-pro-viynu-scho-vin-nagovoryv.html

Ракурс

Акції компанії-виробника електромобілів Tesla знецінилися майже на 9% на тлі суперечливих повідомлень засновника Ілона Маска про «умови» завершення російсько-української війни, серед яких пропозиція віддати москві тимчасово окупований Крим.

Суперечливі заяви Маск написав у Твіттер.

За даними біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала майже на 23 дол. і тепер складає близько 242 дол. Падіння акцій Tesla тривало протягом усього дня. Наразі компанію оцінюють у 706 млрд дол.

Американський бізнесмен вважає, що одним з ймовірних результатів завершення російсько-української війни буде формальне закріплення влади рф над окупованим Кримом та «перевибори» на інших окупованих землях. Маск заявив, що через наявність в рф більшої кількості населення, «перемога України в тотальній війні малоймовірна».

На дописи Маска відреагувала низка українських та іноземних публічних діячів, дипломатів. Президент України Володимир Зеленський у відповідь опублікував своє опитування у Twitter: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?». Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив: «Єдиний результат: пішов ти, Ілон Маск (Fuck off is my very diplomatic reply).

Водночас заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв назвав Маска «молодцем, гідним присвоєння позачергового офіцерського звання».