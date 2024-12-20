Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202354-na-donechchyni-sapery-dsns-potrapyly-pid-rosiyskyy-obstril-foto.html

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На Донеччині сьогодні, 20 грудня, під час обстеження території піротехнічним розрахунком стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування.

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Подія сталася у Покровському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу: