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Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС
На Донеччині сапери ДСНС потрапили під російський обстріл (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202354-na-donechchyni-sapery-dsns-potrapyly-pid-rosiyskyy-obstril-foto.htmlРакурс
На Донеччині сьогодні, 20 грудня, під час обстеження території піротехнічним розрахунком стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування.
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Подія сталася у Покровському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу:
- осколками пошкоджений автомобіль саперів;
- особовий склад не постраждав і зараз перебуває на безпечній відстані від зони ураження.
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