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Ракурс
Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

На Донеччині сапери ДСНС потрапили під російський обстріл (ФОТО)

20 гру 2024, 17:59
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На Донеччині сьогодні, 20 грудня, під час обстеження території піротехнічним розрахунком стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування.


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Подія сталася у Покровському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • осколками пошкоджений автомобіль саперів;
  • особовий склад не постраждав і зараз перебуває на безпечній відстані від зони ураження.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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