Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару, фото: ДСНС

Рашисти завдали прицільного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині (ФОТО)

27 лис 2024, 19:36
999

Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вдень завдали прицільного удару по українських рятувальниках, які здійснювали обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. На щастя, постраждалих серед надзвичайників немає, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського удару, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів