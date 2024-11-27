Наслідки російського удару, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201623-rashysty-zavdaly-prycilnogo-udaru-po-ryatuvalnykah-na-dnipropetrovschyni-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вдень завдали прицільного удару по українських рятувальниках, які здійснювали обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.