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Последствия российского удара, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли прицельный удар по спасателям на Днепропетровщине (ФОТО)

27 ноя 2024, 19:36
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Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вдень завдали прицільного удару по українських рятувальниках, які здійснювали обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. На щастя, постраждалих серед надзвичайників немає, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського удару, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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