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Последствия российского удара, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли прицельный удар по спасателям на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n201623-rashisty-nanesli-pricelnyy-udar-po-spasatelyam-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вдень завдали прицільного удару по українських рятувальниках, які здійснювали обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. На щастя, постраждалих серед надзвичайників немає, — вказано в повідомленні.
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