Последствия российского удара, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n201623-rashisty-nanesli-pricelnyy-udar-po-spasatelyam-na-dnepropetrovschine-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вдень завдали прицільного удару по українських рятувальниках, які здійснювали обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.