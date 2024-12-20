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Последствия российского обстрела в Донецкой области, фото: ГСЧС
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На Донеччині сьогодні, 20 грудня, під час обстеження території піротехнічним розрахунком стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування.
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Подія сталася у Покровському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу:
- осколками пошкоджений автомобіль саперів;
- особовий склад не постраждав і зараз перебуває на безпечній відстані від зони ураження.
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