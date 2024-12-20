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Последствия российского обстрела в Донецкой области, фото: ГСЧС

На Донетчине саперы ГСЧС попали под российский обстрел (ФОТО)

20 дек 2024, 17:59
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На Донеччині сьогодні, 20 грудня, під час обстеження території піротехнічним розрахунком стався ворожий обстріл місця проведення робіт з розмінування.


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Подія сталася у Покровському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • осколками пошкоджений автомобіль саперів;
  • особовий склад не постраждав і зараз перебуває на безпечній відстані від зони ураження.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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