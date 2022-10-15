Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ілон Маск, фото: «Вікіпедія»

Ілон Маск продовжить оплачувати Starlink для України

15 жов 2022, 21:56
999

Ілон Маск, відомий американський бізнесмен, продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink для України.





Про це він заявив в повідомленні, опублікованому сьогодні, 15 жовтня, на його сторінці у Твіттері.

Попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати уряд України, — заявив Маск.

Раніше аерокосмічна компанія Маска SpaceX зверталася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, стверджуючи, що більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Варто додати, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сьогодні, ще до того, як Маск повідомив про намір продовжити фінансувати Starlink для нашої держави, висунув ініціативу разом з країнами-союзниками оплачувати надання послуг супутникового інтернету Україні.

Ландсбергіс наголошував, що з'єднання з інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи.

Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок, — заявив він.

Нагадаємо, Маск нещодавно заявив, що росія намагається знищити роботу системи Starlink, яка активно використовується військовослужбовцями ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів