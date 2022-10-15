Рашисти масово вивозять дітей до рф, фото: «5 канал»

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З України до віддалених районів рф з початку повномасштабного російського вторгнення вивезли 260 тис. дітей.

Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател, повідомляє «Голос Америки».

Різні джерела, зокрема й уряд рф, вказують, що російська влада виселила 260 тис. дітей з (України — ред.) до росії, часто у віддалені райони Далекого Сходу, — зазначив Пател, висловивши вдячність усім журналістам, які доносять до своєї аудиторії інформацію про те, що відбувається на окупованих українських територіях.

Пател наголошує, що організація фільтраційних таборів для українців у Росії, як і раніше, вкрай турбує США.

Він, зокрема, нагадав, що ще в липні держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про численні факти того, як російська влада навмисно розлучає українських дітей з їхніми батьками та викрадає вихованців дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення у рф.

Турбує ця проблема й міжнародні організації. Так, на початку вересня помічник генсека ООН прав людини Ілзе Брандс Керіс висловлювала стурбованість стосовно того, що влада рф вживає спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків.

Нагадаємо, у вересні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що з окупованої Донеччини до рф вивезли 135 дітей, котрим, за його інформацією, відразу видають російське громадянство та планують розселення по російських сім’ях.

Джерело: «Голос Америки»