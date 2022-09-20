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Ракурс
Рашисти продовжують викрадати українських дітей, скріншот відео

Ще 135 дітей викрали рашисти з Донеччини (ВІДЕО)

20 вер 2022, 10:58
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росія продовжує викрадати дітей з Маріуполя та загалом Донецької області.





Ще 135 дітей було вивезено літаком міноборони рф до Москви. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 20 вересня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Щонайменше, точно відомо про одну трирічну дівчинку з Маріуполя, — зазначив Андрющенко.

За його словами, вивезеним до рф дітям відразу видають російське громадянство та планують розселення по російських сім’ях в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та у Москві.

Наразі дітей утримують в таборі під Москвою, — зазначає Андрющенко. — Програму викрадення українських дітей, як і раніше, супроводжує дитячий омбудсмен росії Львова-Белова.

Нагадаємо, на початку вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за час повномасштабного вторгнення рашисти депортували з України понад 7 тис. дітей.

Джерело: Ракурс


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