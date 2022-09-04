Кількість депортованих рашистами дітей назвав омбудсмен

Рашисти депортували з України понад 7 тис. дітей

https://racurs.ua/ua/n174419-kilkist-deportovanyh-rashystamy-ditey-nazvav-ombudsmen.html

Ракурс

Рашисти за час повномасштабного вторгнення депортували з України понад 7 тис. дітей.

Повернути наразі вдалося лише 51 дитину.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про це в інтерв’ю «Голосу Америки».

У нас є можливість отримувати інформацію, в тому числі і щодо дітей, які незаконно були депортовані на території Російської Федерації. Створена окремо онлайн платформа «Діти війни», — зазначив Лубінець. — За нашими даними, понад 7 тисяч українських дітей були незаконно вивезених на території РФ.

Лубінець наголошує, що рф робить все, щоб українські діти не поверталися на батьківщину і навіть спростила своє законодавство щодо всиновлення.

Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що російська федерація чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду, — наголошує омбудсмен.

Джерело: «Голос Америки»