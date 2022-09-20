У Карпати прийшла негода, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174941-snigu-vysche-kolina-u-karpatah-vyruie-negoda-video.html

Ракурс

У Карпатах вирує негода — снігу випало вище коліна. За таких погодних умов туристів просять утриматись від мандрівок.

Про це сьогодні, 20 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.

Він також опублікував відео негоди, яка вирує в горах.

У високогір’ї Чорногори негода. За прогнозами така погода до неділі. Тому варто утриматись від виходів у верхи, видимість обмежена, а снігу місцями вище коліна, — наголошує рятувальник.

Нагадаємо, 18 вересня в українських Карпатах несподівано випав перший сніг.