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Ракурс
Село Богородичне постраждало від російської агресії, скріншот відео

Звільнене село-привид на Донеччині показали українські військові (ВІДЕО)

20 вер 2022, 09:58
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Українські військові показали, як виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно звільнене Десантно-штурмовими військами ЗСУ.





Відповідне відео сьогодні, 20 вересня, опублікувала Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників, — вказано в описі відео. — Тривалий час, в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої… однак наші війська його звільнили!

На відео можна побачити численні зруйновані обстрілами будинки, зокрема постраждали і церковні будівлі. Зазначається, що російські окупанти тривалий час проживали в монастирі.

По церковним будівлям був нанесений удар противником вже після того, як українські воїни взяли село під свій контроль та провели зачистку від недобитків, — наголошується в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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