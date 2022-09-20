Село Богородичное пострадало от российской агрессии, скриншот видео

https://racurs.ua/n174940-osvobojdennoe-selo-prizrak-na-donetchine-pokazali-ukrainskie-voennye-video.html

Ракурс

Українські військові показали, як виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно звільнене Десантно-штурмовими військами ЗСУ.

Відповідне відео сьогодні, 20 вересня, опублікувала Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників, — вказано в описі відео. — Тривалий час, в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої… однак наші війська його звільнили!

На відео можна побачити численні зруйновані обстрілами будинки, зокрема постраждали і церковні будівлі. Зазначається, що російські окупанти тривалий час проживали в монастирі.